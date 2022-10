A Cassano Magnago premiati i donatori di Avis

Una festa e una premiazione per celebrare il giorno del dono: sabato 8 ottobre ci ha pensato Avis provinciale Varese a Cassano Magnago presso il parco della Magana e villa Oliva. «Per la prima volta, in occasione del giorno del dono, ricorrenza che si festeggia il 4 ottobre di ogni anno – dice il presidente di Avis provinciale Varese, Luca Basile – abbiamo voluto organizzare un momento di festa e di ringraziamento ai nostri donatori. Abbiamo scelto di dare un segno di riconoscimento ai donatori e alle donatrici che hanno raggiunto il traguardo delle 100 donazioni nel corso degli ultimi 12 mesi». In tutto 37 le benemerenze consegnate sabato che hanno coinvolto donatori di 14 Avis del territorio; ad esse si aggiungono altre 9 benemerenze che saranno consegnate in un momento successivo ai donatori che non hanno potuto partecipare alla cerimonia.

“Cento volte Avis”, questo il nome del premio, vuole essere un appuntamento fisso per i prossimi anni e sarà anche un appuntamento itinerante nei comuni del territorio provinciale. L’evento quest’anno si è svolto a Cassano Magnago e ha visto la collaborazione di Avis Cassano Magnago e dell’amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Erano presenti alla cerimonia il sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, e il vicepresidente della Provincia di Varese, Alberto Barcaro.

A fare da cornice alla premiazione, dalle 16 alle 18, era presente nel parco una mongolfiera per effettuare voli vincolati a terra: una presenza che ha permesso a molti di provare questa esperienza e di conoscere Avis e le sue finalità. «Occorre tenere sempre alta l’attenzione sul dono in generale e, per noi, sul dono di sangue che è un gesto importantissimo che risponde a un bisogno costante da parte di tante persone malate. – conclude Basile –. Ai nostri donatori chiediamo di essere anche testimoni e di coinvolgere altri in questa loro avventura: il 75% dei nuovi donatori arrivano proprio grazie al passaparola tra amici o in famiglia. Ciò significa che l’esempio è il miglior veicolo di promozione».