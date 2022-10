C’è ancora il divieto di accesso alla ciclopedonale della Valle del Lanza tra Malnate e Cantello

«Vogliamo rivolgere l’ennesimo appello ai Cittadini, alle Associazioni e agli Enti di non inoltrarsi sulla ciclopedonale nella Valle del Lanza tra Malnate e Cantello. A seguito di spiacevoli eventi ed atti vandalici avvenuti nei mesi passati, di alcune visite organizzate alle Cave Molera dalle associazioni del territorio, di alcuni eventi in occasione di ricorrenze locali, è necessario ribadire ancora come non si debba recarsi sulla ciclopedonale per alcun motivo in quanto è a tutti gli effetti una area di cantiere, con tutti i connessi pericoli ad essa associata. Serve un piccolo sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini e degli addetti ai lavori e per agevolare il proseguimento dei lavori secondo le tempistiche previste. Non è la prima volta che inviamo questa comunicazione. Rischiamo di bloccare il cantiere e allungare i tempi degli interventi non tanto per volontà nostra o per necessità di cantiere, ma per rimediare ai danni causati settimanalmente dalla cittadinanza. Si tratta di rispetto per gli addetti ai lavori e per tutta la cittadinanza che sta aspettando la fine dei lavori: un’opera completamente nuova e con degli standard di fruizione ben superiori a quelli precedenti». Queste le dichiarazioni di Marco Colombo, Consigliere delegato all’Ambiente, al Servizio Idrico Integrato e alle Piste Ciclabili della Provincia di Varese.

Attualmente, sono in corso i cantieri relativi alla pista ciclopedonale dei lotti 1 e 2 in Valle del Lanza tra Malnate e Cantello. Gli interventi, finanziati dal progetto TI CICLO VIA, consistono in opere di ingegneria idraulica e naturalistica, come la ricostruzione delle scogliere; riqualificazione delle passerelle; rispristino degli alvei dei corsi d’acqua; sistemazione di percorsi esistenti; messa in sicurezza di ogni parte del percorso nel rispetto dell’ambiente e per tutelare i cittadini.

Come avvenuto nei mesi scorsi, la Provincia di Varese invita nuovamente la cittadinanza ad aspettare la fine dei lavori prima di addentrarsi nel percorso ciclopedonale. Infatti, nonostante l’impegno costante delle imprese esecutrici nel ripristinare le recinzioni di cantiere, si registrano continui danneggiamenti nonché la costante presenza di persone non autorizzate.

«Ricordiamo – spiegano dalla Provincia – anche alle Associazioni del territorio di attendere per riprendere l’organizzazione visite guidate alle Cave Molera, o qualunque altro evento di qualsiasi natura nella Valle del Lanza, al fine di scongiurare incidenti e danni a persone o cose».

I lavori dureranno fino a fine anno 2022 e prevedono l’impiego di mezzi d’opera e camion di grosse dimensioni, ma resta costante l’impegno di ogni ente coinvolto nel progetto affinché si possano comprimere al massimo i tempi di lavorazione senza far venir meno la qualità delle operazioni e il rispetto e la tutela dell’ambiente, per rendere la Valle del Lanza il più fruibile possibile da parte dei cittadini. È per questi motivi che è indispensabile la collaborazione di tutti.

«In occasione delle prossime festività – conclude la nota pubblicata dalla Provincia -, durante il ponte del 1° novembre o nel proprio tempo libero, è fondamentale non addentrarsi nel cantiere se non si è autorizzati, non entrare nelle aree intercluse aprendo o spostando le recinzioni fini a fine lavori per non mettere in pericolo la propria sicurezza e quella degli addetti ai lavori. Confidiamo che un appello tanto ragionevole quanto semplice da cogliere sia perfettamente compreso da tutta la popolazione e gli enti del territorio, nell’unico interesse di preservare la sicurezza di tutti».