Crugnola dominatore: al Rally Due Valli vince tutte le prove speciali

Messo in cassaforte già nella giornata del venerdì il secondo titolo italiano della carriera, Andrea Crugnola non si è fermato. Il 33enne campione di Calcinate del Pesce ha letteralmente dominato il Rally Due Valli disputato a Verona, vincendo tutte le 11 prove speciali in programma e staccando di 40″ (39.9 per la precisione) il secondo classificato, il tricolore uscente Giandomenico Basso.

Clamoroso il ritmo tenuto dal varesino nella due giorni di gara sui tracciati veronesi: l’equipaggio della Citroen C3 del team FPF Sport (con Crugnola il navigatore Pietro Ometto) avrebbe potuto godersi il titolo appena conquistato e invece, paradossalmente, è andato ancora più forte come se la tranquillità in classifica abbia dato ulteriore slancio alla vettura francese e ai suoi formidabili occupanti. (foto AciSport)

«La nostra è stata davvero una stagione incredibile – ha detto Crugnola al termine della gara ai microfoni di Rallylink – Abbiamo lavorato benissimo con il team FPF e trovato un pacchetto molto performante. Lavorando bene e restando concentrati abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: sono molto soddisfatto. Devo fare i complimenti anche agli altri perché hanno fatto una bella stagione; noi siamo stati solidi e bravi anche nei momenti più complicati. Grazie anche a Pietro che è cresciuto molto, abbiamo dato il massimo».

Il Due Valli ha consegnato ufficialmente anche il secondo posto in classifica assoluta all’altro “big” del rallysmo varesotto, il più giovane (classe ’96) Damiano De Tommaso. Il pilota di Ispra ha concluso il “Due Valli” al sesto posto con un distacco di 2.20.4 da Crugnola ma non ha avuto problemi a difendere la piazza d’onore, assai meritata in un 2022 che lo ha visto brillare al massimo livello nazionale con la Skoda Fabia. Per De Tommaso in bacheca anche il titolo tricolore CIRP, il campionato promozione dedicato a quei piloti che non hanno ancora vinto a livello assoluto. «Non è stata una bel Due Valli, non siamo mai stati in gara – ammette DDT – sempre con sensazioni strane. Abbiamo comunque fatto un bellissimo campionato e per questo mi devo ritenere soddisfatto. Complimenti ai vincitori che sono sempre stati più veloci, un titolo meritatissimo».

Detto di Crugnola e Basso, primo e secondo, il podio dell’ultima gara tricolore del 2022 è stato completato da un regolare Stefano Albertini che ha preceduto nettamente Nikolay Gryazin, il russo che gareggia con passaporto lettone e che è una presenza fissa e importante nel WRC-2. Prima di De Tommaso si è quindi piazzato Tommaso Ciuffi mentre Corrado Pinzano, settimo, ha vinto la classifica del CIRA.