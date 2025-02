L’Amca Elevatori passa in volata sul campo di Verona

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Amca Elevatori Varese di basket in carrozzina, ma il successo su Verona non è certo stato dei più agevoli per la squadra diretta da Alberto Zorzi. I biancorossi alla fine la spuntano 47-51, rompendo negli ultimi possessi un equilibrio che si era fissato sul 43-43.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, anche se per Varese si tratta del secondo successo in volata contro squadre sulla carta meno performanti dell’HSV dopo quello di Padova. A dimostrazione che il livello del “gruppo medio” del girone si è alzato e che continuando ad avere un roster ridotto all’osso (solo sette effettivi) i margini di errore diminuiscono.

Insomma, le due trasferte di Vicenza e Gradisca di Isonzo, decisive per la composizione della classifica al termine della prima fase, andranno affrontate in modo differente per provare a tornare in vetta al torneo.

A Verona l’Amca è partita forte (9-17) ma ha sbagliato a pensare di avere la gara in pugno: quando la squadra di Zorzi ha iniziato a commettere errori la Alitrans è tornata sotto con le giocate di Fynn (assente all’andata) e Ahmethodzic. Varese ancora avanti alla terza pausa (35-43) ha concesso un parziale di 8-0 in avvio di ultimo periodo, poi Samadi e compagni hanno hanno dato un ultimo e decisivo colpo di acceleratore. Lo stesso Samadi e Cardoso, con 16 punti, sono stati i migliori marcatori ma va segnalata la prova di Alessandro Nava (foto in alto di M. Longo) che ne ha messi a segno 14 risultando decisivo.

Alitrans Verona – Amca Elevatori H.S. Varese 47-51

(9-17, 27-29, 35-43)

Verona: Fynn 19, Marconcini 4, Arbetti 2, Brunelli 6, Ahmethodzic 10, Dal Pozzo, Farinati 4, Benedetti, Bianchi 2, Minaya Rodriguez. All. Imperio, Dal Pozzo e Pellegrino.

Varese: Samadi 16, Sala, Cardoso 16, Fiorentini, Roncari 3, Nava 14, Pedron 2. All. Zorzi.

Arbitri: Ferrarini e Figus.

RISULTATI (1a giornata di ritorno)

Albatros Trento – CUS Padova 33-79; Uicep Torino – Pol. Disabili Vicenza 29-88; Nordest Castelvecchio – I Delfini 2001 Montecchio 76-17; Alitrans Verona – Amca Elevatori H.S. Varese 47-51.

CLASSIFICA

Vicenza^ 18; VARESE 14; Castelvecchio* 10; Padova, Verona* 6; Torino, Montecchio 4; Trento* 0.

^ una partita in più; * una partita in meno.