Andrea Crugnola è secondo al “Due Valli” e torna in vetta al Campionato Italiano

Mezzo punto è il divario minimo possibile, secondo le regole del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto di Rally. Ma è una distanza sufficiente per rivedere in vetta Andrea Crugnola dopo il rally Due Valli disputato in provincia di Verona e terza prova stagionale del tricolore.

Il pilota di Varese ha chiuso la gara veneta in seconda posizione, alle spalle dello sloveno Bostjan Avbelj (Skoda Fabia, con Damijan Andrejka) che ha così conquistato il primo successo assoluto in un rally valido per il CIAR. Crugnola – che guida una Lancia Ypsilon Rally2 navigata da Luca Beltrame – si è però messo alle spalle l’altra Fabia del trentino Roberto Daprà che, con il successo al Targa Florio, aveva scavalcato Andrea in vetta.

Per il controsorpasso però è stato determinante il risultato della power stage, l’ultima prova della gara che assegna punti (3, 2 e 1) validi per la classifica generale. Sulla “San Francesco 3” Crugnola ha battuto tutti facendo bottino pieno: Daprà ha chiuso terzo alle spalle di Andolfi mentre Avbelj – che era in testa dall’inizio della seconda giornata di gara – ha gestito il vantaggio e messo in cassaforte il successo assoluto con 14″2 su Crugnola.

«Sono molto contento della gara anche per la vittoria della power stage – ha detto Crugnola ai microfoni di Rallylink – che nell’economia del campionato è molto importante. Si parte sempre per vincere ma siamo molto soddisfatti della nostra prestazione: complimenti ai vincitori dopo una gara disputata a ritmo molto alto. Grazie a tutti, proveremo a vincere a Roma». L’ordine di arrivo, va detto, è ancora sub judice perché i commissari hanno deciso si svolgere ulteriori verifiche sulle vetture dei primi tre piloti classificati.

CLASSIFICA CIAR (dopo 3 gare): 1) CRUGNOLA (Lancia) 51; 2) Daprà (Skoda) 50,5; 3) Nucita (Skoda) 29; 4. Campedelli (Toyota) 24; 5. Avbelj (Skoda) 23.

INTELVI: SPATARO KO, VINCE RE

Non riesce il poker di vittorie consecutive al Rally Valle Intelvi ad Andrea Spataro, il varesino trapiantato da quelle parti che aveva vinto le edizioni 2023, ’24 e ’25 e che si è presentato al via con una Citroen C3 di classe WRC. Spataro è stato costretto al ritiro dopo una prima giornata di gara trascorsa in testa: la vettura francese però ha avuto un problema e non è ripartita domenica mattina lasciando a piedi Spataro e il navigatore Piras. A vincere è stato quindi Alessandro Re che era l’altro grande favorito davanti a a Mazzoni e al gaviratese Riccardo Pederzani che conferma il suo buon momento.