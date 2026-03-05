Paralimpiadi, il presidente Attilio Fontana alla cerimonia inaugurale all’Arena di Verona

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parteciperà domani all’Arena di Verona, alle 20, alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, appuntamento che aprirà ufficialmente i Giochi paralimpici invernali. All’evento sarà presente anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

La Lombardia sarà protagonista anche sul piano sportivo con 13 atleti sui 45 presenti nella delegazione italiana, confermando il peso e la tradizione del territorio nel movimento paralimpico nazionale. Un ruolo di primo piano sarà svolto anche da Milano, che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio, una delle discipline simbolo dei Giochi, destinate a richiamare pubblico e attenzione internazionale. “Le Paralimpiadi — sottolinea il presidente Fontana — saranno, se possibile, ancora più importanti delle Olimpiadi, perché gli atleti che vi partecipano arrivano a questo traguardo dopo un percorso di preparazione segnato da una passione, un sacrificio e una costanza straordinari”. “Parliamo — aggiunge Fontana —di persone con disabilità che attraverso lo sport dimostrano ogni giorno una forza eccezionale e una capacità di superare gli ostacoli che rende le Paralimpiadi un evento dal valore umano e sportivo unico”.

«Domani si aprono le Paralimpiadi invernali e voglio mandare un grande in bocca al lupo a tutte le atlete e gli atleti azzurri e, in particolare, ai lombardi con un auspicio: portate con voi il talento, la determinazione e l’orgoglio di tutto il nostro Paese e della Lombardia. Sono certo che saprete emozionarci e farci sentire parte della vostra storia. A nome del Consiglio regionale della Lombardia vi auguro di vivere ogni gara al massimo e di godervi questa straordinaria esperienza».

Questo il messaggio del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani a tutti gli atleti in gara alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, che prenderanno il via domani con la cerimonia di apertura a Verona.

Nell’occasione il Presidente Romani ha ricordato come l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quest’anno abbia stanziato contributi per 200 mila euro a favore di progetti editoriali che “raccontano” e sostengono le associazioni sportive lombarde che promuovono l’inclusione sociale.

«Saranno 42 i rappresentanti dell’Italia alle Paralimpiadi invernali Milano Cortina, tra cui anche 7 atleti lombardi – prosegue Federico Romani -. Dietro questi numeri, però, c’è un movimento straordinario fatto di associazioni e volontari che ogni giorno lavorano sui territori per trasformare lo sport in uno strumento vero di inclusione sociale. Per questo riteniamo che, da parte delle istituzioni, sia importante raccontare questo mondo. Attraverso un uso strategico dello storytelling e la condivisione di storie di successo dobbiamo sostenere lo sport paralimpico, a tutti i livelli, nella nostra regione. Da domani alle Paralimpiadi conteranno certamente le medaglie, ma conteranno soprattutto i volti, gli sguardi, le parole dei nostri atleti che sapranno emozionarci e a cui noi non faremo mancare il nostro sostegno e il nostro tifo».