Il varesino Andrea Crugnola è campione italiano rally per la seconda volta

Aveva subito una “cartuccia” da sparare e lo ha fatto nel modo migliore. Andrea Crugnola ha sfruttato al meglio la power stage – la prima prova speciale – del Rally Due Valli di Verona e ha conquistato i punti necessari per conquistare il secondo titolo italiano assoluto della sua carriera dopo quello del 2020. (foto Acisport)

Il pilota di Calcinate del Pesce aveva bisogno di due punti ma con il successo nella power stage ne ha ottenuti tre chiudendo i conti con l’unico avversario che poteva ancora impensierirlo, l’isperese Damiano De Tommaso, capace di portare la sfida sino all’ultima gara in un duello tutto targato Varese. In realtà, prima ancora di partire, Crugnola ha conquistato il tricolore perché “DDT” si è piazzato alle spalle di Basso e Albertini quando avrebbe dovuto posizionarsi nelle prime due posizioni.

Andrea e il suo copilota, Pietro Ometto, però non hanno fatto sconti e hanno coperto la distanza della prova in 1.31.157, sei decimi meglio di Giandomenico Basso dando l’ennesima prova di velocità, talento e professionalità. E proprio sulle power stage l’equipaggio della Citroen C3 del team FPF Sport ha costruito parte del suo titolo: su sette gare hanno vinto cinque volte la prova d’apertura che assegna punti per la classifica assoluta (e negli altri due casi hanno fatto un secondo e un terzo posto).

Al termine della PS1 Crugnola ha quindi già potuto festeggiare con i suoi tifosi e con i familiari arrivati a Verona “armati” di trombe e striscioni: «Sinceramente sono super-soddisfatto – ha detto a caldo, visibilmente emozionato, ai microfoni della RAI – è stata un’annata tosta, posso solo ringraziare tutti coloro, dal primo all’ultimo, che ci hanno permesso di essere qui».

I tifosi di Andrea Crugnola all’arrivo della PS1

Per Andrea Crugnola si tratta come detto del secondo titolo italiano assoluto dopo quello colto nel 2020: in entrambi i casi l’impresa è stata compiuta sulla Citroen con il team semi-ufficiale della casa francese. Lo scorso anno invece il “transito” in Hyundai con minore fortuna anche se, comunque, il varesino concluse al secondo posto alle spalle di Basso. In carriera Andrea vanta anche un tricolore junior e diverse presenze nel Mondiale, dove – lo diciamo al di là del tifo per lui – meriterebbe prima o poi di avere una possibilità. Vedremo se il risultato di quest’anno riuscirà a convincere definitivamente qualche investitore e qualche team a puntare su di lui anche in campo internazionale.

Ora, naturalmente, il Rally Due Valli prosegue con altre due prove al venerdì e le altre otto al sabato. Occhi puntati anche sulla Skoda Fabia di Damiano De Tommaso, chiamato a concludere il CIAR al secondo posto assoluto alle spalle di Crugnola: vero che l’isprese ha lottato a lungo per il titolo ma anche la piazza d’onore è un risultato notevolissimo in un campionato con diversi, ottimi piloti al via.