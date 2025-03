La Openjobmetis “pesca” in Serie A2: in arrivo Ethan Esposito

L’ala che manca è in arrivo, per la Openjobmetis Varese, che un po’ a sorpresa si è mossa sul mercato italiano e non su quello comunitario. La formazione biancorossa è ai dettagli con la Scaligera Verona per portare a Masnago Ethan Esposito, italo-americano nato a Napoli ma formatosi cestisticamente negli USA (college a Sacramento State).

Esposito ha 25 anni, è alto 2,01, gioca in entrambe le posizioni di ala ed era già stato nel mirino biancorosso in passato. Ha vestito la maglia azzurra sperimentale quindi è a tutti gli effetti un giocatore italiano: prima di Verona (è alla seconda stagione all’ombra dell’Arena) aveva giocato per un biennio a Udine, sempre nella seconda serie nazionale.

Quest’anno con la Tezenis – squadra attualmente dentro alla zona playoff – sta segnando 11,8 punti con 5,3 rimbalzi e discrete percentuali; ha un contratto in scadenza e per questo motivo l’affondo biancorosso è destinato a fare centro. Varese lo libererà con una spesa moderata mettendo nero su bianco un accordo che andrà oltre questa stagione sportiva.

L’offerta della Openjobmetis si è fermata per qualche ora sulle scrivanie della società veneta ma sembra ora definitivamente sbloccata: mancano ancora alcuni dettagli ma c’è ottimismo per completare la trattativa in breve tempo, così da permettere a Kastritis di averlo a disposizione in vista del match-spareggio di domenica prossima con Scafati.

Esposito andrebbe quindi a occupare quello spazio in ala forte che in questo momento è rimasto vacante a causa della separazione con Jaron Johnson. In quella posizione si stanno alternando Alviti e Assui ma è chiaro che si tratta di una soluzione passeggera. Il giocatore di origini napoletane darebbe maggiore quadratura alla squadra in questo senso, anche se il suo impatto sarà da valutare al “cambio” della Serie A. Un salto che però non è inconsueto: un esempio è quello di Tomas Woldetensae pescato da Varese a Chieti e da allora fisso nella massima categoria, oppure di giocatori come Veronesi (ora a Sassari) o Miaschi (Scafati) che dopo diverse buone stagioni in A2 sono passati con buoni riscontri alla massima categoria.