Openjobmetis, con Scafati c’è aria di spareggio. Vincere è determinante

Sarà una sfida senza tonalità di grigio, quella sotto canestro tra Varese e Scafati, ma con una posta in palio davvero enorme: la permanenza in Serie A. Il grigio manca perché entrambe i Gray in forza alle due squadre non ci saranno.

Justin, quello della Openjobmetis, corricchia al Campus con un polpaccio malconcio che ha spinto la dirigenza biancorossa a ingaggiare Grant Anticevich (al lavoro da lunedì); Rob, quello della Givova e bomber di razza, è volato a Istanbul sponda Galatasaray dopo – si dice – un confronto troppo acceso con i vertici del club campano.

Ma, in questo caso, i singoli giocatori contano poco: quel che più importa è il verdetto finale perché, dicevamo, chi vince spera e chi perde può solo sperare (non è la stessa cosa). Varese e Scafati si incontrano a Masnago – domenica 30 marzo, ore 16,30 – con la pochezza di 12 punti per parte in classifica e la condivisione (c’è anche Cremona, prossima ospite alla Itelyum Arena) del penultimo posto, appena sopra a Pistoia.

Bene fanno alla vigilia Ioannis Kastritis e Luis Scola a dire che “è importantissima ma non è definitiva” o che “dopo questa ce ne sono altre sei“, è tutto vero. Però è altrettanto chiaro che primeggiare in questo duello della paura è fondamentale per camminare sulla strada della salvezza. All’andata, tra l’altro, Scafati vinse di 9 punti (con cervellotiche decisioni della panchina biancorossa oltre che con errori marchiani in campo) e quindi anche questo dato è da considerare, ma è ovvio che prima di tutto la Openjobmetis debba vincere, poi si vedrà per la differenza punti.

E vincere sarebbe una… novità, visto che i due punti in classifica per i biancorossi mancano da una vita, dallo scorso 12 gennaio. Da quel giorno sono arrivate solo sconfitte, ben 8, è cambiata mezza squadra ma non ci si è mossi di una virgola nella graduatoria della Serie A. Basterebbe questa, come motivazione, per affrontare una Scafati che va presa con le molle: se perdere Gray significa rinunciare a oltre 20 punti di media, giocare una partita a rotazioni ridotte vuole anche dire re-distribuire le responsabilità e i minuti agli altri. E se gli altri sanno giocare a pallacanestro – perché Scafati sulla carta è fatta di uomini capaci – per gli avversari potrebbero essere guai.

La squadra di Marco Ramondino (panchina a rischio, dicono) può contare su gente d’esperienza come Andrea Cinciarini, Alessandro Zanelli, Kruize Pinkins o Nikola Jovanovic oltre a Paulius Sorokas, uno degli ex di turno (l’altro è Scott Ulaneo) che a questa Varese – opinione nostra – sarebbe servito tantissimo ma che non è stato preso in considerazione quando era libero. Speriamo non ci faccia troppo male.

In casa Kastritis c’è senza dubbio la curiosità di vedere all’opera Ethan Esposito, l’ala prelevata da Verona che andrà a dare man forte al reparto lunghi, soprattutto per quanto riguarda difesa e rimbalzi: la prima voce è il comandamento principe del coach greco, la seconda è invece il deficit più rilevante di questa Openjobmetis. Sperando poi che Esposito, e ancor di più i compagni più deputati a fare canestro, diano all’attacco la produttività giusta per spuntarla. Masnago proverà a fare il suo dovere (anche la Curva Nord ha diffuso un messaggio che inneggia all’unità di intenti), poi però toccherà alla squadra tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Con Scafati e non solo.

DIRETTAVN – La partita della Itelym Arena sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog attivo fin dal venerdì pomeriggio. Dalle 16 circa gli aggiornamenti su quanto avverrà sul parquet e la cronaca in tempo reale offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora, Camera Condominiale Varese. Per collegarsi alla pagina del live è sufficiente CLICCARE QUI.