Scola: “Restiamo uniti per il finale di stagione, Masnago può fare la differenza”

Luis Scola torna a parlare alla stampa e lo fa a due giorni di una gara – quella interna contro Scafati – che riveste un’importanza enorme. Uno spareggio, in fin dei conti, che non sarà definitivo (mancano sette giornate al termine del campionato) ma che mette in palio due punti vitali. Specie per una squadra – la Openjobmetis – che arriva da otto sconfitte consecutive e che giocherà in casa.

«Purtroppo non siamo riusciti a indirizzare il corso della stagione e quindi siamo arrivati a questo punto con una partita molto importante da giocare e da vincere. Domenica non succederà nulla in termini assoluti perché poi ci saranno altri sei incontri, però dovremo vincere sia questa sia quelle successive per il discorso salvezza. E se – speriamo di no – dovessimo perdere dovremo comunque continuare a lottare e a lavorare».

Il proprietario biancorosso, intanto, promuove l’operato del nuovo coach Ioannis Kastritis nonostante la mancanza di vittorie. «Credo che la squadra in queste ultime quattro partite abbia giocato bene, abbia mostrato una buona pallacanestro anche se non perfetta: siamo arrivati in tre partite su quattro a un possesso dalla vittoria, c’è stata anche un po’ di sfortuna come a Tortona. Purtroppo non abbiamo vinto, siamo 0-4 dal cambio in panchina ma ora non serve perdere tempo a vedere quello che è successo, le cose fatte o non fatte. Ci sarà un momento in cui valuteremo queste cose, oggi però dobbiamo pensare a giocare la prossima partita al meglio possibile».

Al centro del discorso torna, dunque, il match con Scafati (che nel frattempo ha rescisso il contratto con il bomber Rob Gray, volato in Turchia): «Siamo fiduciosi che le cose possano andare bene anche se comunque dovremo soffrire fino alla fine: quest’anno sta andando così, è scarso a livello sportivo e sappiamo tutti che è al di sotto del livello che volevamo. Però mancano sette partite: è necessario provare ad arrivare al massimo punto possibile. Detto questo, io credo che continuando a giocare in questo modo la squadra tornerà a vincere partite».

Per i bilanci ci sarà quinti tempo a fine stagione. «Una volta finita l’ultima partita del campionato rivaluteremo tutto quello che si è fatto, ripenseremo agli errori e a come migliorare per l’anno prossimo. Ora però dobbiamo avere fiducia nei giocatori e cercare di essere tutti uniti, creare un ambiente favorevole in casa e giocare la miglior pallacanestro possibile. In tantissime occasioni Masnago ha fatto la differenza e questo è molto importante: su sette partite ne abbiamo quattro in casa e se troviamo l’armonia tra tutte le componenti possiamo raggiungere gli obiettivi. L’unità in questo momento è fondamentale».