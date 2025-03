La Openjobmetis gioca anche la carta Grant Anticevich

L’Openjobmetis si appresta a una nuova operazione di mercato: Varese è vicinissima a firmare Grant Anticevich, ala australiana che però ha un prezioso passaporto croato, grazie al quale può giocare in Italia da comunitario. Accanto al quale c’è anche un’esperienza europea visto che lo scorso anno ha giocato in Germania.

Di più: con la sua squadra passata – il BC Gottingen – Anticevich è stato anche a Masnago: la formazione tedesca era infatti inserita nel girone della Itelyum in Fiba Europe Cup e vinse la partita disputata a Varese con 9 punti del futuro biancorosso. Librizzi e compagni si “vendicarono” però al ritorno sbancando il campo di Gottinga al supplementare dopo una rimonta nelle battute finali.

Anticevich ha 26 anni, è alto 2,03 e ha da poco concluso il campionato australiano disputato con la maglia dei New Zealand Breakers, la stessa squadra in cui aveva militato anche Hugo Besson. Tra i suoi compagni di quest’anno anche un giocatore di culto come Tacko Fall (alto 2,29) e l’attuale giocatore di Milano, Freddie Gillespie. Le sue cifre non sono quelle che balzano all’occhio: l’ala ha infatti chiuso l’annata con 4,2 punti, 2,2 rimbalzi e 0,7 assist a partita; buona la percentuale al tiro da 3 punti che si attesta sul 43,7%.

Se tutto andrà come sembra, la firma di Anticevich arriverà nelle prossime ore: per vederlo in campo però occorrerà attendere la prossima settimana perché il limite temporale ai tesseramenti per la prossima giornata sono scaduti oggi – venerdì 28 – alle 11 (regolarmente depositato invece il contratto di Ethan Esposito). Il nuovo innesto prenderà di fatto il posto di Justin Gray, il deludente americano che non gioca dal 2 marzo scorso per via di un problema ancora irrisolto al polpaccio. Una situazione che non è migliorata neppure questa settimana e che costringe Kastritis a scendere in campo con uno straniero in meno.