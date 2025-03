“Difesa, energia e rimbalzi”: il mandato di Kastritis per Ethan Esposito

Energia e rimbalzi, difesa e fisico. Il menu scritto da Ioannis Kastritis per Ethan Esposito è semplice e va incontro alle caratteristiche del 25enne giocatore italo-americano (mezza famiglia a Napoli, mezza in Texas e genitori in California) che domenica 30 marzo farà il suo esordio con la maglia della Openjobmetis.

Subito “gettato” nel mezzo di uno scontro salvezza estremamente delicato contro la Givova Scafati. «Ma conosco il calore di Varese quando si parla di basket: se uniamo quello all’esordio in Serie A non posso dire altro che non vedo l’ora di scendere in campo» spiega Ethan, non troppo loquace ma sicuramente deciso a entrare subito nei meccanismi biancorossi.

«Devo dire che tutte le componenti della squadra mi stanno aiutando per inserirmi all’interno del gioco di Varese – spiega Esposito – dallo staff ai compagni, tutti mi stanno dando le informazioni necessarie. Al momento di parlare con Kastritis il coach mi ha chiesto di dare fisicità dal punto di vista difensivo e di aiutare a rimbalzo, che è un punto focale per le necessità della squadra. Io sono un giocatore di energia, che in campo fa un po’ di tutto; negli ultimi anni ho avuto allenatori attenti alla fase difensiva come Boniciolli e Ramagli e anche se qui il sistema è un po’ diverso mi sto ambientando».

Esposito, che giocherà con la maglia numero 20, ha firmato un contratto che va oltre questa stagione sportiva, con rinnovo automatico in caso di salvezza. «Lo seguivamo da un po’, abbiamo provato a prenderlo anche la scorsa estate – ricorda il gm Max Horowitz – e ora la situazione è stata quella giusta per portarlo a Varese. Una scelta, da parte nostra, anche in chiave futura».

«In questi primi allenamenti c’è un aspetto che ho notato molto differente rispetto alla A2 – prosegue Esposito – ed è quello della velocità del gioco. Più ancora che dal punto di vista fisico, è questa la cosa in cui vedo maggiore differenza ma devo abituarmi al più presto».

E in tanti sperano che il suo impatto possa essere simile a quello che ebbe, tre anni fa, Tomas Woldetensae, pescato in A2 e diventato subito buon protagonista con la Openjobmetis tanto da arrivare alla Nazionale nel giro di pochi mesi. «La maglia azzurra non è il mio primo pensiero in questo momento, però ho già vestito la divisa della Nazionale Sperimentale e senza dubbio quello è un sogno per ogni giocatore italiano. Sarebbe bello, in futuro, arrivare lì».

MERCATO APERTO – La dirigenza biancorossa intanto resta molto attenta al mercato perché, ancora una volta, Justin Gray non ha fatto progressi per quanto riguarda l’infortunio al polpaccio. Motivo per cui Varese continua a sondare il mercato europeo addirittura nella speranza (ma è molto difficile) di tesserare qualcuno entro venerdì alle 11, termine per schierare un giocatore nuovo domenica. La ricerca è ancora nel reparto ali, ma la prima qualità tecnica richiesta è la versatilità.