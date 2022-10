Dalla Valceresio al lago: avanza la ciclabile di Porto Ceresio

Arrivano i soldi per il prolungamento dell’attuale tronco di pista ciclabile fino a Piazzale Pozzi a Porto Ceresio.

«Sì tratta di un altro importante risultato del lavoro svolto, avendo già dai primi mesi di mandato impostato il progetto di concerto con la Comunità Montana, che ringraziamo» spiega il sindaco Marco Prestifilippo.

«È un intervento che avevamo già ideato nella nostra proposta elettorale: è fondamentale collegare quella che sarà la pista ciclabile della Valceresio al nostro lago in un luogo strategico rilevante in cui arriverà anche il nuovo lungolago in fase i progetto avanzato. Sarà uno sviluppo urbanistico innovativo. Il tutto unito da una nuova rotatoria all’intersezione di via Mazzini compresa nel progetto, che garantirà la sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti». Il progetto realizza così più obbiettivi: sviluppo della mobilità dolce, sicurezza e ricongiungimento a Porto Ceresio tra centro storico e periferia.

Regione Lombardia cofinanzia dunque con 633mila euro il progetto per prolungare il primo tratto della pista ciclopedonale di Porto Ceresio, inaugurato lo scorso 1° aprile, fino alle rive del lago in prossimità di Piazzale O. Pozzi, sotto la regia della Comunità Montana del Piambello.

«I tempi per la realizzazione dell’opera non saranno lunghissimi: se tutto procederà senza intoppi la Comunità montana e il Comune di Porto Ceresio contano di poter indire la gara d’appalto per la prossima primavera e concludere i lavori per il nuovo tratto di ciclabile entro l’inverno 2023-2024.

Andrebbe così a completarsi il primo tratto verso nord della ciclopedonale che in futuro collegherà tutti i comuni della Valceresio partendo da Porto Ceresio e arrivando a congiungersi con la ciclabile della Valganna e con il capoluogo” dice Paolo Sartorio, Presidente della Comunità Montana del Piambello.