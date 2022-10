Diffida al Comitato del Nord, la Lega: “Solo problema giuridico, non politico”

“L’intervento della Lega per Salvini Premier nei confronti dell’associazione Comitato Nord ha motivazioni di carattere esclusivamente giuridico: non esiste, e non esisterà mai, alcun problema politico o personale tra Matteo Salvini e Umberto Bossi”. È quanto si legge in una nota diffusa dal partito.

“Il dibattito interno – prosegue il comunicato – non autorizza però in alcun modo violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali dei militanti della Lega, a rischio di multe milionarie. La democrazia interna al Movimento è testimoniata dal fatto che oltre il 70% delle sezioni ha già rinnovato segretari e direttivi, con le altre che seguiranno a breve”.