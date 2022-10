La Lega soffoca in culla il Comitato di Bossi

Il “Comitato del Nord” è un’iniziativa politica che porta il nome del fondatore della Lega Umberto Bossi, nato, per “coinvolgere i militanti della Lega per Salvini premier” che vogliono impegnarsi con rinnovato entusiasmo alla conquista degli obiettivi che sono stati alla base della fondazione della Lega nel marzo 1984”, così disse il Senatur prima di affidare la nuova creatura al coordinamento di Paolo Grimaldi e Angelo Ciocca.

Un’iniziativa fu accolta con parole di apertura dai vertici del partito ma ora riceve una stroncatura con tanto di minaccia di ulteriori provvedimenti: totale estraneità “della Lega per Salvini premier da questa iniziativa promossa da un soggetto giuridico distinto dal partito e in nessun modo collegato” – scrive il tesoriere della Lega al segretario della Lega Lombarda, aggiungendo che si invita – a cessare la promozione dell’associazione Comitato nord nei confronti degli iscritti della lega per Salvini premier e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito”. Non solo. Si chiama in causa il garante della privacy per la violazione della raccolta dei dati personali”.

L’iniziativa politica era nata all’indomani del risultato elettorale del 25 settembre.