“Eventi in Jazz” fa tappa a Castellanza con il Bariville quartet

Dopo una breve pausa, tornano gli appuntamenti di “Eventi in Jazz”, la manifestazione organizzata dall’imprenditore discografico Mario Caccia, titolare dell’etichetta Abeat Records, e realizzata con il sostegno dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate, in provincia di Varese. Una rassegna che, nelle scorse settimane, ha riscosso il consenso del pubblico di Busto Arsizio, che ha applaudito alcuni dei più importanti protagonisti della scena (non solo) nazionale, tra cui Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, il gruppo EntreveraDOS feat. Gegè Telesforo, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

Anche nel mese di novembre “Eventi in Jazz” proporrà concerti di altissima qualità musicale, con la partecipazione di grandi artisti, dal pianista statunitense Johnny O’Neal al Trio Bobo, solo per citarne alcuni: ne è un’ulteriore conferma il prossimo live, in programma venerdì 4 novembre al Cinema Teatro Dante di Castellanza, con il Bariville quartet, gruppo “made in Bari” composto daì tre formidabili jazzisti pugliesi (Guido Di Leone alla chitarra, Bruno Montrone all’organo hammond e Mimmo Campanale alla batteria) e da Fabrizio Bosso, virtuoso della tromba, che ha vissuto a Bari negli anni ’90, proprio nel periodo in cui la sua fama cominciava a non avere confini.

Il Bariville quartet presenterà un repertorio elegante e al tempo stesso energico, in cui si alterneranno temi bop, grandi classici del jazz, un po’ di bossa e alcune composizioni originali. Come sempre, il concerto inizierà alle ore 21 (ingresso 10 euro; biglietti on line su www.ciaotickets.com/biglietti/bariville-ivet-castellanza).

“Eventi in Jazz” proseguirà, sempre a Castellanza, venerdì 11 novembre con il ritorno di Johnny O’Neal, uno dei più talentuosi e comunicativi pianisti della scena mondiale, e del suo trio, formato da Josh Ginsburg al contrabbasso e Piero Alessi alla batteria. Noto negli anni Ottanta come il pianista di Art Blakey e come sideman di molti altri grandi artisti (tra cui Joe Pass, Ray Brown e Kenny Burrell), Johnny O’Neal è un artista a tutto tondo, un vero intrattenitore, capace di incantare il pubblico suonando e cantando. Il suo stile elegante e raffinato si pone in equilibrio tra swing e be-bop, il tutto impreziosito da una vocalità polverosa, dalla bella tensione bluesy.

Per il penultimo appuntamento della manifestazione, venerdì 18 novembre, ancora al Cinema Teatro Dante di Castellanza, andrà in scena “L’arte del piano trio”, con il coinvolgimento di alcuni dei più apprezzati pianisti italiani (Enrico Intra, Guido Manusardi, Antonio Zambrini, Mario Rusca e Fabio Gorlier) che, oltre a proporre standard e composizioni originali, tributeranno un omaggio a Mina. Con loro sul palco ci saranno anche la cantante Andrea Celeste e alla sezione ritmica il contrabbassista Roberto Piccolo e il batterista Nicola Stranieri.

Cambio di location, infine, per il concerto di chiusura della stagione: il Teatro Condominio V. Gassman di Gallarate ospiterà, sabato 19 novembre, il concerto del Trio Bobo, il trio jazz-rock più famoso d’Italia, formato da tre autentici fuoriclasse dei rispettivi strumenti: il chitarrista Alessio Menconi e la sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, ovvero Faso (basso) e Christian Meyer (batteria). Una formazione di grande impatto, dotata di un groove impressionante ma al tempo stesso anche di una raffinata eleganza, per una chiusura di “Eventi in Jazz” all’insegna del divertimento e della qualità.