Fine settimana di appuntamenti sul Ceresio

Le buone condizioni meteo del fine settimana riporteranno a Porlezza, la 7^ edizione della Mostra Zootecnica, evento organizzato nell’area di Porto Letizia. Cultura, storia, società, economia, e vitalità insieme per ridare un’anima a questo evento che catalizza migliaia di persone. All’evento quest’anno sarà presente anche l’Autorità di Bacino del Ceresio con uno spazio dedicato alla promozione del territorio. Il programma prevede l’apertura alle 10.00 e sono previsti momenti ludici, enogastronomici. Non mancherà l’esposizione di prodotti tipici e di prodotti artigianali, oltre a spazi gioco per i bambini e lo spettacolo equestre L’arte di emozionare.

In contemporanea, in occasione delle Giornate FAI d’autunno, il Comune di Valsolda accoglierà i visitatori nei Borghi che caratterizzano il territorio con l’evento Valsolda Autunno nei Borghi. L’evento è organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il FAI Villa Fogazzaro Roi, la Biblioteca comunale Antonio Fogazzaro Valsolda, Insieme turismo #Ceresio5Valli, Ceresio 5 Valli, Museo Pagani e Autorità di Bacino del Ceresio.

Il programma prevede un momento di introduzione a cura della Guida turistica Brian Subinaghi, alla Biblioteca con letture di brani del Piccolo Mondo Antico, si proseguirà con la visita attraverso il borgo di Cressogno su un percorso di circa un chilometro, scoprendo luoghi solitamente inaccessibili al pubblico ed eccezionalmente aperti per l’occasione.

Ritrovo e partenza gruppi alla chiesa di San Nicolao (adiacente al Ristorante La Lanterna) alle ore 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00. Quota di partecipazione: adulti 8€, ragazzi dai 12 ai 18 anni 4€, minori di 12 anni partecipazione gratuita.