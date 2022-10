A Gallarate il partitone prendendo a calci le bottiglie del latte della pasticceria

Un “partitone” di calcio all’alba. In condizioni normali sarebbe un atto un po’ sopra le righe, un po’ fastidioso per chi dorme, ma innocente. Peccato che nel centro di Gallarate la partita sia stata fatta prendendo a calcio le bottiglie di latte destinate alla notissima pasticceria Bianchi, in Corso Italia.

È successo all’alba – anzi, un po’ prima – di lunedì 31 ottobre. «Erano una decina di ragazzini giovanissimi» dice Cristina Mariani, della pasticceria. Erano in giro ” a fine serata, visto che erano vestiti appunto da sera.

Fatto sta che il gruppo ha visto la cassetta con le bottiglie di latte e ha ceduto a un insano richiamo: hanno tirato fuori le bottiglie e hanno iniziato a prenderle a calci, sul Corso Italia in quel momento deserto. Nella retrostante piazzetta Ponti sono stati visti dai primi passanti del mattino: «Una scatola l’avevano aperta e stavano prendendo a calci le bottiglie, l’altra invece la stavano portando via».

«Gallarate è alla frutta» il commento sconsolato della commerciante della storica pasticceria Bianchi, “salotto buono” del centro città. Litri e litri di latte perso, quello che era necessario per la produzione di giornata (il lattaio ha poi integrato le scorte).

«Se non rispettano neppure le persone che lavorano,l’inciviltà sta avendo il sopravvento. Non si possono dare colpe alle forze dell’ordine, ma non si può minimizzare e tacere che c’è un problema diffuso e che viene percepito anche da chi viene da fuori città».

La proprietà della pasticceria ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia ai carabinieri.