“Gente di Jerago” lancia la petizione contro la tariffa puntuale Tarip

Otto giornate per raccogliere le firme, su un’unica parola d’ordine chiara: no alla Tarip, la tariffa puntuale della raccolta rifiuti. È la mossa di “Gente di Jerago con Orago”, la lista di minoranza a Jerago con Orago che ha scelto appunto di sostenere una petizione per chiedere un passo indietro rispetto alla scelta fatta dall’amministrazione comunale e dalla Coinger, gestore della raccolta.

«Nell’incontro pubblico al Parco Onetto di Jerago del 16 settembre 2022 i Sigg. Giorgio Ginelli e Fabrizio Taricco (Presidente e Amministratore Unico di COINGER) hanno presentato la nuova Tariffa Puntuale di Bacino che sarà applicata alla raccolta dei rifiuti.

Saremo costretti a subire la nuova modalità di raccolta rifiuti, che peggiorerà la qualità della nostra vita e, da gennaio 2023, ci costringerà a pagare più di quanto paghiamo oggi con la TARI» scrivono quelli di Gente di Jerago, nel volantino diffuso in paese.

La petizione chiederà di “sospendere questa Tariffa Puntuale e riscriverla con buon senso e senza aumenti di costi”. All’amministrazione comunale viene contestato di aver approvato “il progetto TARIP a scatola chiusa”, affidandosi a Coinger senza valutare alternative (va detto che il percorso di adesione è stato molto lungo ed è passato anche da mediazioni chieste dai Comuni alla stessa Coinger).

Nella pratica si chiede di annullare la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28 novembre 2018 e di lasciare la tariffa rifiuti nelle mani del consiglio comunale.

Il gruppo guidato da Salvatore Marino sarà impegnato nella raccolta firme in otto date a partire da questo weekend, 22-23 ottobre, sabato 22 in piazza Mazzini e domenica 23 in piazza Mercato. Seguiranno appunto altre sei date in diverse piazze, con qualche doppio passaggio (piazza Mazzini).