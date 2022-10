Il gioco del teatro, dal workshop al corso, con Generazione Giovani

Doppio appuntamento domenica 23 ottobre alla coop di viale Belforte con il laboratorio teatrale diretto da Marina De Juli: alle 15 per i bambini, alle 17 per adulti e ragazzi

Il teatro è un gioco adatto a tutti, capace di stimolare la fantasia, utile a sperimentare lo spazio e ad esprimersi con il corpo e con la voce, divertendosi. Un’esperienza da provare, a tutte le età, grazie al workshp “Il gioco del teatro” proposto dal progetto generazione giovani nella giornata di domenica 23 ottobre negli spazi della Cooperativa di Biumo e Belforte. Un’unica giornata per un doppio appuntamento: alle ore 15 per i bambini e dalle ore 17 per ragazzi e adulti.

Entrambi i laboratori saranno diretti da Marina De Juli e termineranno con una merenda il primo, e con un aperitivo il secondo “per scambiarsi opinioni e conoscersi”.

E dalla sera successiva, lunedì 24 ottobre partirà un corso di teatro rivolto a ragazzi e adulti, il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 22.30, diretto sempre da Marina De Juli presso la Cooperativa di Biumo a Belforte a Varese. Marina De Juli è attrice, regista, drammaturga e formatrice. Ha al suo attivo una lunga collaborazione con Dario Fo e Franca Rame. Ha partecipato a spettacoli con artisti quali Giorgio Albertazzi, Gianrico Tedeschi, Marina Massironi, Antonio Catania. Ha fondato e dirige tutt’ora l’Associazione Verba Manent con la quale realizza progetti e spettacoli. Conduce stage e laboratori con scuole, teatri e attori professionisti. Inoltre dirige laboratori di avvicinamento alla lettura e al teatro per adulti, ragazzi, adolescenti e bambini, in collaborazione con Associazioni, Comuni e scuole.