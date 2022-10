La Openjobmetis con qualche acciacco vuole i due punti contro Treviso

La vittoria in trasferta a Reggio Emilia ha rimesso in equilibrio il bilancio della Openjobmetis che domenica 30 ottobre – palla a due alle ore 17 – ha intenzione di concedere il bis e “comporre” la prima striscia di successi stagionali. Nel “match di Halloween” (pubblico invitato al travestimento, festa a tema all’esterno dopo l’incontro) Varese ospita la Nutribullet Treviso, ha per la prima volta quest’anno i favori del pronostico ma deve fronteggiare qualche emergenza in infermeria.

Due i giocatori osservati speciali dallo staff medico, ma se Jaron Johnson ha sistemato con il passare dei giorni i problemi derivati dopo un leggero infortunio rimediato contro la Unahotels, Justin Reyes (foto in alto) viene dato in dubbio alla vigilia della gara. Il nazionale portoricano ha accusato un problema muscolare al polpaccio nel corso dell’allenamento di venerdì: nulla di grave ma la sua presenza contro i veneti andrà valutata con attenzione.

Intoppi che capitano, ci mancherebbe, ma che rischiano di minare una settimana di avvicinamento alla gara che è stata positiva (Johnson era ai box ma c’era già ottimismo su di lui) anche dal punto di vista del botteghino. Nonostante il ponte di Ognissanti infatti, le prevendite sono andate bene e l’obiettivo di superare quota 4mila spettatori (tra cui i circa 2mila gli abbonati: il dato non è stato comunicato dal club) sarà nuovamente centrato.

Sul campo però, la squadra di Brase non dovrà mai distrarsi come hanno dimostrato gli incontri precedenti. La Nutribullet di Marcelo Nicola non ha brillato in questo avvio di campionato – una bella vittoria con Sassari e tre stop – ma nelle ultime due stagioni ha fatto risultato a Masnago pure in modo rocambolesco. Due anni fa con il famoso e contestatissimo antisportivo fischiato contro Scola quando Varese sembrava avere in tasca la vittoria, lo scorso anno con il cambio di allenatore alla vigilia che diede una scossa ai veneti (mentre in casa Varese c’erano già le crepe del rapporto con Roijakkers, ma non erano ancora emerse all’esterno dello spogliatoio).

Insomma, stare sul pezzo è fondamentale: «L’obiettivo è di regalare un sorriso ai nostri splendidi tifosi che ci hanno sostenuto nelle ultime due partite – racconta alla vigilia Paolo Galbiati, assistente di Brase sulla panchina varesina – Treviso che è una formazione composta da giocatori di esperienza e giovani in rampa di lancio; è squadra pericolosa ma noi vogliamo imporre il nostro gioco. Dobbiamo continuare a migliorare l’approccio difensivo perché più cresciamo lì, più possiamo correre in campo aperto».

Particolare attenzione andrà data ai due ex di turno, ambedue amati dal pubblico della Enerxenia Arena per il loro apporto alla causa biancorossa. Il primo è Adrian Banks, uno degli “indimenticabili”, all’ennesima partita a Masnago da avversario; l’altro è Paulius Sorokas, pedina rivelatasi fondamentale lo scorso anno nei meccanismi della Openjobmetis di Roijakkers. “Paolino” vorrà dimostrare che Varese si è sbagliata, liberandolo a inizio mercato.

RICORDIAMOCI DI…

Troppo facile riavvolgere il nastro di Varese-Treviso al 1999, troppo scontato ripensare alla vittoria dello scudetto. Andiamo molto più indietro per narrare di una partita a suo modo storica, anche se presto “cancellata” da una controprestazione disastrosa. Nel settembre del ’92 i biancorossi, reduci dalla prima, dolorosa retrocessione in A2, eliminarono Venezia – proprio lei – nel primo turno di Coppa Italia meritandosi gli ottavi contro la Benetton (ok: la società attuale non è la stessa dei Casuals, lo sappiamo) di Skansi, Kukoc e del fresco ex Rusconi. All’andata si compì il miracolo a Masnago: gli uomini di Virginio Bernardi si imposero 89-65 (foto sopra: Johnny Rogers contro Teagle) e i tifosi sognarono sia il passaggio del turno sia l’immediato ritorno in A1. Al PalaVerde però Treviso si impose 89-56, prima delusione di una stagione da dimenticare. Ma per una notte, quella Cagiva diede una lezione ai futuri finalisti di Eurolega.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da venerdì e offerto da Confident. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.