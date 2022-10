L’agente Hudson entra in servizio

Questo cucciolone, in posa per la foto, è Hudson. Si tratta del nuovo arrivato in forza alla sezione cinofila della polizia cantonale del Ticino.

La bella fotografia è stata pubblicata oggi sulla pagina Facebook della polizia cantonale. “Hudson – spiegano gli agenti – è un cane di razza Bloodhound e ha appena iniziato la formazione per specializzarsi nella disciplina della ricerca di persone”.

Proprio per il suo fiuto infallibile il bloodhound, detto anche Chien de St. Hubert, è considerato il cane molecolare per eccellenza. È una razza diffusa soprattutto negli Stati Uniti dove è spesso impiegato a supporto della polizia per la ricerca delle persone scomparse.