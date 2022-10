Per le donne iraniane in provincia proteste e ciocche di capelli

Sale in tutta Europa la protesta dopo la morte di due ragazze, Mahsa Amini, 22 anni morta dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia morale perché non indossava correttamente l’Hijab, e Hadith Najafi, uccisa con sei colpi di pistola al viso, al collo e al petto, nel corso di una manifestazione a Karaj, vicino a Teheran.

Il segno della protesta è il taglio di una ciocca di capelli, imitando il gesto di alcune coraggiosissime ragazze iraniane, che nei giorni scorsi hanno osato sfidare il regime islamico scendendo in strada a capo scoperto chi per sventolare il proprio velo, simbolo dell’oscurantismo religioso e dell’oppressione, chi per tagliarsi i capelli in segno di lutto.

A fare questo gesto sono state migliaia di donne occidentali si sono filmate con una forbice in mano. Fuori dall’Italia lo hanno fatto su Instagram cinquanta attrici e cantanti francesi – da Juliette Binoche a Marillon Cotillard, da Isabelle Huppert, Charlotte Gainsbourg e Carla Bruni – lanciando la campagna #HairForFreedom sulle note di Bella ciao, ma lo hanno fatto anche alcune interpreti del cinema italiano, come Claudia Gerini.

Piano piano tante altre donne hanno iniziato a sostenere simbolicamente le donne iraniane tagliandosi una ciocca di capelli sui social: tra gli esempi a noi più vicini, anche la sindaca di Malnate Irene Bellifemmine e con alcune sue collaboratrici, invitando sui social del comune di Malnate a fare lo stesso e postarlo on line.

Ma molte sono le iniziative estemporanee: alla redazione è giunto per esempio un filmato di cittadini di Vedano Olona e dintorni che hanno aderito all’iniziativa, che sta facendo il giro d’Italia: dopo il video a tetsimonianza del taglio, l’iniziativa prevede che le ciocche vengano poi inviate all’ambasciata iraniana a Roma in una busta: l’indirizzo è via Nomentana 361 00162 Roma.

Questa sera infine, la Conferenza Donne Democratiche della Provincia di Varese organizza un presidio a sostegno delle donne iraniane. l’appuntamento è per lunedì 10 ottobre 2022 alle 18 a Varese in piazza Podestà.