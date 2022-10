Sindaca e assessore di Malnate tagliano una ciocca di capelli in solidarietà con le donne iraniane

Sono state diverse, nella giornata di sabato 8 ottobre, le manifestazioni di solidarietà verso le donne iraniane. Anche a Malnate ci sono state iniziative e la giunta comunale non si è tirata indietro. Il sindaco Irene Bellifemine e le assessore Carola Botta, Maria Croci e Nadia Cannito si sono tagliate una ciocca di capelli come gesto di solidarietà.

«È un’iniziativa simbolica – si legge nel commento al video realizzato – a sostegno delle donne che stanno protestando in Iran per la loro libertà e i loro diritti in seguito all’uccisione di Masha Aminin, ragazza iraniana di 22 anni pestata a morte dalla polizia della moralità perché non rispettava le regole sul velo».