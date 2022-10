Litiga coi vicini e aggredisce i carabinieri: arrestato a Cittiglio

La lite di vicinato diventa aggressione anche ai carabinieri, scattano le manette per un arresto in flagranza di reato che ha mandato nei guai un uomo di 35 anni, incensurato, e finito lunedì mattina dinanzi al giudice per la convalida del provvedimento. L’uomo è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I fatti risalgono a sabato scorso quando è stato chiamato il 112 per una animata lite a Cittiglio, ma le divise degli uomini a bordo della pantera dei militari della stazione di Laveno Mombello non sono stati in grado di tranquillizzare l’uomo che anzi se l’è presa con la pattuglia, parapiglia poi continuato anche al pronto soccorso.

Sono così scattate le manette: l’arresto è stato convalidato e applicata la misura. L’uomo, oggi a piede libero, verrà giudicato per direttissima.