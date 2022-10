Monte San Giorgio e Museo dei Fossili, una visita gratuita per rivivere l’epoca del Triassico

E pensare che qui, un tempo, c’era il mare. Ci si guarda intorno, nella valle a ridosso del monte San Giorgio, e in apparenza non c’è niente che lasci immaginare il passato ancestrale di questo luogo della Valceresio. Eppure studi e ricerche sul Triassico medio ne hanno dato evidenza.

Per conoscere ancor meglio questo importante patrimonio storico è possibile recarsi al museo dei Fossili di Besano, dove sono raccolte le testimonianze della presenza di animali marini e rettili di 240 milioni di anni fa. Grazie al bando “Ogni giorno in Lombardia“, Archeologistics propone in questi giorni visite guidate gratuite nei beni Unesco della provincia di Varese, fra cui proprio il monte San Giorgio.

Il Museo si trova in una stradina del centro, con parcheggi accessibili nelle vicinanze e indicazioni stradali chiare, ma a colpire chi arriva è sicuramente la scritta “Benvenuti nel paese dei fossili” all’ingresso del paese, a testimoniare il forte legame della comunità con la sua storia.

Arrivare al museo dei Fossili è una scoperta per grandi e piccini: ogni sala, luminosa e ampia, offre la possibilità di immergersi in quella che è stata la ricerca dei paleontologi e osservare le tesimonianze del passato rinvenute.

Sono presenti fossili, pietre, riproduzioni in scala dei grandi rettili che vissero in queste zone, paragonati alle dimensioni del corpo d un uomo: tante teche su cui soffemarsi, dunque, arricchite da note informative e anche da un display touch interattivo che impreziosisce la visita di schede dettagliate da sfogliare e da video storici che documentano il ritrovamento del “pezzo forte” del museo, il Besanosauro.

Il calco del fossile di Besanosauro, infatti, occupa un’intera parete ed è sorprendente osservarne dimensioni e dettagli.

Il fiore all’occhiello di una giornata all’insegna della storia che arricchirà i visitatori di ogni età.

Con Archeologistics, è possibile partecipare a una visita guidata gratuita martedì 25 ottobre: grazie al contributo di Regione Lombardia e il bando “Ogni giorno in Lombardia”, sono infatti in programma tour nei 4 siti Unesco della provincia di Varese, fra cui Besano e il sito del Monte San Giorgio.

Ittiosauri, pesci e piante che costituivano l’ambiente del caldo mare tropicale di Besano 240 milioni di anni fa saranno il focus di un approfondimento all’interno del Museo dei Fossili di Besano e lungo i facili sentieri del Monte san Giorgio, dove sono avvenuti i ritrovamenti che hanno permesso di iscrivere il Monte nella lista Unesco dei luoghi Patrimonio Mondiale dell’Umanità.