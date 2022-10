Non si ferma all’alt con l’auto rubata: arrestato dai carabinieri a Ferrera di Varese

«Ho la macchina rotta». «Tranquillo ti do una mano io». Ma quando il residente di Ferrera di Varese ha intravisto nell’auto in panne di quel trentenne il suo trapano e un flessibile che gli erano appena stati rubati dal garage di casa, non ha avuto dubbi: ha chiamato il 112 arrivato con una pattuglia dei carabinieri che hanno fatto scattare le manette.

In realtà il 31enne di origini rumene finito questa mattina dinanzi al giudice per il rito direttissimo era una vecchia conoscenza dell’Arma (rapina ed evasione), conoscenza rinnovatasi durante la giornata di martedì quando l’uomo è fuggito da un posto di controllo mentre viaggiava su di una Range Rover da poco rubata. Il furto del fuoristrada avvenuto a Cuvio era scaturito dopo il sequestro dell’auto sempre da parte dei carabinieri avvenuto la scorsa settimana: naturale conseguenza della necessità di muoversi, almeno secondo il codice di pensiero del soggetto.

Ma è andata male. Perché l’auto sottratta ha un problema e deve essere aggiustata, così è necessario prendere trapano e disco flessibile per mettere a punto la riparazione, interrotta dai lampeggianti dei militari. Stamani dinanzi al giudice l’arrestato ha accampato alcune scuse legate alla proprietà del veicolo («è di un amico e lo volevo aggiustare»). Il pm ha chiesto la misura cautelare in carcere , misura attenuata dal giudice che ha applicato l’obbligo di firma alla stazione di Cuvio tre giorni la settimana, oltre all’obbligo di dimora, sempre nel paesino della Valcuvia dove risiere.

Prosegue invece il giudizio per i reati contestati di resistenza a pubblico ufficiale, furto e ricettazione per i quali il difensore ha chiesto un differimento dei tempi per impostare la difesa.