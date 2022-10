Nuovi appuntamenti con i Consigli di Quartiere di Varese

Questa sera – giovedì 20 ottobre alle ore 21.00 – l’appuntamento è a Capolago, alla scuola primaria Baracca in via del Gaggio, per l’incontro del Consiglio che fa riferimento ai quartieri di Conca d’oro, Bellavista-Loreto, Cartabbia, Novellina e Capolago. Nell’assemblea, aperta a tutta la cittadinanza, si parlerà del progetto di rigenerazione urbana Piazze aperte. Sarà presente il consigliere Luca Battistella, promotore del progetto di valorizzazione dei rioni attraverso una progettazione condivisa. Per informazioni sull’incontro: consiglioquartiere10@comune.varese.it.

Martedì 25 ottobre appuntamento con il Consiglio di quartiere numero 7, relativo ai quartieri di Belforte e Mentasti: l’incontro sarà alle 20.45 al Circolo di Belforte. All’ordine del giorno è il progetto Piazze aperte, per il quale è stata candidata una zona come meritevole di riqualificazione, e il progetto di riqualificazione dell’ex Macello civico, con la presenza del comitato Varese Social District che presenterà la proposta progettuale di recupero dell’area. Per maggiori dettagli è possibile scrivere a: consiglioquartiere7@comune.varese.it.