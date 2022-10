Ombrelloni e tavoli da giardino: come rendere ancora più accogliente il nostro spazio verde

Un tempo, quando si parlava di arredamento, era normale pensare soltanto all’interno della propria abitazione; da diversi anni, però, le cose sono molto cambiate e oggi il concetto di arredamento si è molto dilatato e si è esteso anche all’esterno della casa; in effetti, se prima arredare era un verbo che veniva usato solo in riferimento a cucina, bagno, camere, soggiorno, salotto ecc., oggi riguarda, a buon diritto, anche strutture esterne come balconi, terrazzi e giardino; quest’ultimo in particolare è un luogo a cui viene dedicata sempre più attenzione.

Non c’è da meravigliarsi troppo, un giardino ben curato e arredato con classe può davvero diventare un “piccolo paradiso”, un luogo incantevole ed estremamente accogliente dove trascorrere giornate e/o serate piacevoli e spensierate, con i nostri familiari o in compagnia degli amici più cari.

Arrediamo il nostro giardino, ma prima…

Vogliamo rendere il nostro giardino un piccolo angolo da sogno? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non c’è bisogno di spendere cifre da capogiro; esistono infatti diverse possibilità di arredare il proprio giardino con gusto ed eleganza con budget assolutamente ragionevoli.

Prima di concentrarci sull’arredamento è però necessario che il nostro spazio verde sia esteticamente adeguato agli accessori di cui intendiamo fornirlo; sarà quindi necessario che la superficie erbosa sia ben curata (niente erbacce e niente buche) così come curata dovrà essere un’eventuale siepe (chi metterebbe dei bellissimi mobili in una stanza con il pavimento rovinato e le mura ammuffite?); se nel giardino ci sono degli alberi è consigliabile effettuare le necessarie potature e cure del caso; inoltre si può rendere l’ambiente più accogliente e vivace con fiori o piante di vario tipo (che ovviamente andranno gestiti con le dovute attenzioni).

Quali accessori d’arredamento per il nostro giardino?

Una volta che il giardino è pronto per accogliere i vari arredi, non rimane che scegliere quelli che ci sembrano i più adatti. Si potrebbe per esempio optare per ombrelloni e tavoli da giardino; i primi sono un accessorio davvero utile in un giardino; sono disponibili in varie misure e servono come copertura e per creare una zona d’ombra nel nostro spazio verde; sono indispensabili per proteggerci dai raggi solari nelle ore più calde della giornate estive e per regalarci un po’ di frescura nelle giornate più afose; a seconda di come sono inclinati possono anche essere utili come riparo da sguardi esterni.

Che dire poi dei tavoli? Definirli “accessori” sembra davvero improprio; sono infatti elementi che non possono mancare in un set da giardino degno di questo nome. Anche in questo caso, vi sono diverse possibilità riguardo alle dimensioni e, a seconda degli spazi che si hanno a disposizione, si potrà optare per la soluzione più idonea. Un bel tavolo in giardino ci permetterà di passare serate piacevoli a pranzo o a cena con familiari o amici. Oppure ci servirà come supporto per lunghe chiacchierate o giochi di società.