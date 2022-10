Pari Varese, De Paola: “Prendere un gol così significa avere problemi importanti”

«Rido per non piangere. È dura: i ragazzi, in questo momento, sono questi. Prendere un gol così alla fine, schierati in quella maniera, significa che abbiamo problemi importanti. Io sono un uomo con i piedi per terra e quindi è normale che dobbiamo lavorare, anche perché credo che questa città abbia bisogno di qualcosa a livello qualitativo. Gli allenatori non fanno i miracoli: non li faccio io ma in questo momento neanche Gesù».

«Oggi la squadra mi è piaciuta a tratti, intanto prendiamoci questo punto. È normale che ci sia rabbia ma abbiamo messo una piccola pezza a questa emorragia. Vediamo nelle prossime partite di dare qualcosa in più ma penso che dobbiamo migliorare molto, soprattutto a livello di giocatori. Adesso ne parleremo con il patron e vedremo il da farsi».

«Siamo in difficoltà con giocatori importanti – conclude De Paola parlando dei singoli -. Penso che Disabato non può fare il capitano perché per me il capitano deve essere uno che suda e di spessore, questo il trequartista non lo fa mai con me; in questo momento meno responsabilità meglio è, ma ne abbiamo parlato con lui e Monticone; io parlo prima di fare le cose».