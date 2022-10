Silvestro Pascarella è il nuovo direttore della Prealpina. Come lui stesso scrive lavora nel quotidiano di via Tamagno da 30 anni. Un percorso fedele e coerente ricoprendo più ruoli e seguendo più zone della provincia. Cinquantasette anni, residente a Castellanza, prende il posto di Daniele Bellasio che ha diretto il giornale per 17 mesi e ora torna al Sole 24ore.

“Sono passati 134 anni dal giorno in cui la Prealpina usci per la prima volta in edicola – e questo mi fa venire i brividi – ma penso che nulla sia cambiato rispetto al forte sentimento di appartenenza alla comunità e allo spirito di condivisione di allora: è il lievito di quell’avventura quotidiana che si chiama giornale”. Il primo editoriale di Pascarella è un mix di tradizione e spinta verso il futuro. Lui sa di essere una grande novità per la Prealpina perché era dai tempi del grande Pier Fausto Vedani che non veniva scelto un direttore dall’interno della redazione.

“La storia, dunque. – prosegue nel suo editoriale – Ma nulla sarebbe se non venisse accoppiata alla capacità di guardare avanti. Il nuovo mondo, quello della tecnologia e della digitalizzazione, impone sempre nuove sfide. Questo l’abbiamo ripetuto tante volte ma è nel mezzo ora che si trova la sostanza. Ciò significa esserci comunque, sempre, su tutto e per tutti. Un giornale dinamico, dunque, fresco, multimediale, capace di creare dibattito e in grado di arriva re anche a loro – ebbene si – ai giovani. Un’illusione? Forse. Ma è dai sogni che nascono le imprese più belle. La Prealpina come strumento che aiuta a decifrare il mondo. Questa è la missione di noi giornalisti, di una squadra che ci mette passione, dedizione e impegno quotidiano: andare dentro la notizia, non solo per raccontarla, ma pure per spiegarla. A tutti. E per tutti”.

A lui e al suo predecessore i nostri migliori auguri di buon lavoro. I giornali locali sono un patrimonio delle comunità di riferimento. Essere presenti bene è stimolo per tutti i cittadini e per noi che abbiamo la responsabilità professionale di gestire l’informazione.