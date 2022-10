Pedone investito in serata a Samarate

Due ambulanze e l’auto medica sono intervenute nella serata di venerdì 21 ottobre a Samarate per soccorrere un pedone investito in via Pastori, all’altezza del civico 45 poco dopo le 20,30.

Nell’incidente, di cui i Carabinieri di Busto Arsizio stanno ricostruendo la dinamica, è rimasto ferito un uomo di 41 anni, poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.