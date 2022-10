“Hanno rubato la bici a mio figlio, era di suo padre scomparso sette anni fa”

«Ieri sera verso le 23 mi è stata rubata una mountain bike da adulto a Cantello, in via Turconi 9, da un cortile interno»: è il messaggio della nostra lettrice Stefania, che ci chiede una mano per la bici del figlio che le è stata rubata ieri sera, lunedì 10 ottobre, a Cantello.

La bicicletta non ha un valore immenso a livello economico, ma per il tredicenne ha un valore immenso: «Era del padre scomparso sette anni fa».