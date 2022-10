Scegliere il cloud computing: un investimento per il business

Il cloud è una tecnologia che sfrutta infrastrutture e servizi da remoto senza il bisogno di comprare hard disk, server fisici, usb e altri costosi dispositivi. Il mondo è ormai proiettato in questa direzione e tenere conto delle opportunità offerte dal cloud è di vitale importanza per restare performanti e aggiornati.

Per un’azienda andare a trasferire la propria gestione del lavoro in cloud equivale a un risparmio economico e a numerosi vantaggi pratici. Molte aziende propongono vantaggiose offerte per trasferire il proprio lavoro in cloud, come ad esempio www.seeweb.it, così da poter cominciare a trarre giovamento da questo importante passo per ogni business.

I vantaggi del cloud: sette motivi per fare questa scelta

Sempre più attività passano in cloud e questa scelta non è puramente casuale ma è data dagli enormi benefici che questo tipo di tecnologia propone ai propri clienti per accrescere i servizi e diminuire i costi. I pro sono molti e ognuno di questi può influire positivamente sulla propria attività:

fare a meno delle infrastrutture locali : non ci sarà più bisogno di acquistare macchine e server per svolgere il lavoro, tutto sarà delocalizzato nei centri server dell’azienda con la quale si deciderà di prendere accordi. Così facendo si potrà ridurre le spese e guadagnare spazio fisico per poterlo destinare ad altre funzioni.

: non ci sarà più bisogno di acquistare macchine e server per svolgere il lavoro, tutto sarà delocalizzato nei centri server dell’azienda con la quale si deciderà di prendere accordi. Così facendo si potrà ridurre le spese e guadagnare spazio fisico per poterlo destinare ad altre funzioni. risparmio energetico : visti gli attuali prezzi dell’energia scegliere il cloud è più conveniente che mai, si potranno abbassare i costi in bolletta dato il grande consumo che le infrastrutture rappresentano.

: visti gli attuali prezzi dell’energia scegliere il cloud è più conveniente che mai, si potranno abbassare i costi in bolletta dato il grande consumo che le infrastrutture rappresentano. sostenibilità : la scelta di spostare i propri server in cloud equivale a un’ottimizzazione dell’impatto ambientale, grazie allo sfruttamento delle energie rinnovabili e di economie di scala si avranno enormi benefici per l’ambiente contribuendo a costruire un mondo più verde..

: la scelta di spostare i propri server in cloud equivale a un’ottimizzazione dell’impatto ambientale, grazie allo sfruttamento delle energie rinnovabili e di economie di scala si avranno enormi benefici per l’ambiente contribuendo a costruire un mondo più verde.. alte prestazioni : decidere di usare la tecnologia del cloud equivale a un aumento delle performance. Garantirà dunque una maggiore potenza di lavoro che permetterà di svolgere il lavoro ancora più velocemente rispetto ai vecchi metodi tradizionali.

: decidere di usare la tecnologia del cloud equivale a un aumento delle performance. Garantirà dunque una maggiore potenza di lavoro che permetterà di svolgere il lavoro ancora più velocemente rispetto ai vecchi metodi tradizionali. flessibilità : le infrastrutture e i servizi si adattano ai propri bisogni, in caso di necessità di aumento di potenza, sarà molto semplice aggiornare il proprio contratto, mentre prima si doveva per forza ricorrere all’acquisto di nuovi dispositivi che consistevano in un massiccio investimento di soldi e tempo..

: le infrastrutture e i servizi si adattano ai propri bisogni, in caso di necessità di aumento di potenza, sarà molto semplice aggiornare il proprio contratto, mentre prima si doveva per forza ricorrere all’acquisto di nuovi dispositivi che consistevano in un massiccio investimento di soldi e tempo.. facilita lo smart-working : la possibilità di avere tutti i servizi online permette alle aziende di gestire meglio lo smart-working, in caso di problemi legati alla salute o all’impossibilità di andare in sede sarà ancora più semplice per i propri impiegati gestire tutto il lavoro da remoto senza andare a influire negativamente sulle prestazioni.

: la possibilità di avere tutti i servizi online permette alle aziende di gestire meglio lo smart-working, in caso di problemi legati alla salute o all’impossibilità di andare in sede sarà ancora più semplice per i propri impiegati gestire tutto il lavoro da remoto senza andare a influire negativamente sulle prestazioni. customer service : i servizi per il cliente in caso di problemi sono migliori che mai. Piuttosto che aspettare l’arrivo di un tecnico in sede i problemi saranno risolvibili contattando il customer service attivo 24/7 per aggiustare quanto prima eventuali complicazioni e poter tornare subito a essere operativi.

: i servizi per il cliente in caso di problemi sono migliori che mai. Piuttosto che aspettare l’arrivo di un tecnico in sede i problemi saranno risolvibili contattando il customer service attivo 24/7 per aggiustare quanto prima eventuali complicazioni e poter tornare subito a essere operativi. affidabilità: avere tutto in cloud equivale a una maggiore sicurezza per le attività. In caso di eventuali guasti o problemi, l’infrastruttura verrà subito sostituita e non verranno addebitati ulteriori costi. Precedentemente si sarebbe rischiato di perdere i dati, dover riacquistare server e rischiare di fermare la propria attività produttiva.

Il cloud computing, rimanere aggiornati

La digitalizzazione delle aziende sta diventando uno dei temi centrali dello sviluppo economico, grazie anche ai vari incentivi offerti, è dunque importante considerare tutti i vantaggi dati dal cloud per far sì che la propria azienda rimanga competitiva e al passo con i tempi. Una volta che si intraprende questa scelta difficilmente si vorrà tornare indietro alla tecnologia passata, che comporterebbe un aumento e dei costi e a una perdita di tantissime occasioni.