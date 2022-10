A Somma Lombardo torna la castagnata dello Sci Club Assi

Torna l’ormai tradizionale castagnata organizzata dallo Sci Club Assi di Somma Lombardo.

L’appuntamento è per gli ultimi weekend di ottobre. La quarantesima edizione della castagnata dell’Assi avrà luogo in Piazza Visconti a Somma Lombardo e, come sempre, oltre alle castagne ci saranno salamelle e vin brulè.

La manifestazione si svolgerà nei giorni di 22, 23, 29, 30, 31 Ottobre e 1 Novembre. Sarà l’occasione per presentare il programma invernale e ritrovarsi prima dell’inizio della nuova stagione invernale 2022/2023.