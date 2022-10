Undici anni fa morì Marco Simoncelli

Sono passati 11 anni dall’incidente mortale di Marco Simoncelli. In Malesia, a Sepang, sulla stessa pista e nello spesso giorno della gara di quest’anno, il 23 ottobre del 2011 il Sic subì un incidente tragico e tremendo che si portò via un ragazzo solare e un pilota eccezionale.

La sua Honda del team Gresini alle 16.05 locali (10.05 italiane) alla curva 11 è scivolata sulla pista ed è finita verso l’esterno. Marco Simoncelli col suo numero 58 è rimasto incastrato sotto la moto travolta da Colin Edwards e Valentino Rossi arrivati da dietro a velocità elevata: impossbile per loro evitare l’impatto e la tragedia.

Quaranta minuti dopo, al termine di spasmodici ma purtroppo inutili tentativi di rianimarlo, Simoncelli venne dichiarato morto a soli 24 anni. Nella sua Coriano, in Romagna, il funerale, un mare di affetto per un pilota che sarebbe diventato un grande e eche già era amato da tantissimi fan. I genitori Paolo e Rossellahanno creato una Fondazione che porta il suo nome per ricordarlo e fare del bene, gli è stata intitolata una squadra corse e il circuito di Misano. A Sepang, dove la vita del Sic è tragicamente finita, è stata posizionata una targa.