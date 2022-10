Il tour di 21 tappe, percorse a piedi e in bicicletta, alla scoperta della nostra meravigliosa provincia di Varese. Il racconto di questo viaggio arriva nella cittadina lacustre domenica 16 ottobre

Il racconto del viaggio alla scoperta della provincia di Varese, con il tour VA in giro, arriva all’Earth Festival di Luino domenica 16 ottobre alle ore 10:00 a Palazzo Verbania. Un incontro a cui sono invitati tutti i protagonisti di questo “pellegrinaggio” – cittadini, amministratori, camminatori e associazioni – per condividere insieme riflessioni, esperienze e sensazioni.

Varesenews ripercorrerà gli oltre 600 km – percorsi a piedi e in bicicletta – delle decine di persone, di età ed esperienze diverse, che hanno voluto intraprendere il viaggio alla scoperta di meraviglie dietro casa. A passo lento fra le montagne che segnano il confine con la Svizzera fino alle rive dei fiumi Ticino e Olona.

21 tappe – 12 a piedi e 9 in bicicletta – che hanno avuto l’obiettivo di promuovere e scoprire una provincia che troppo spesso viene sottovalutata, passando per laghi, sentieri, piste ciclopedonali, parchi naturali e siti UNESCO.

Un “su e giù” di oltre 10 mila metri di dislivello positivo lungo il Sentiero Italia – il più lungo d’Europa con i suoi settemila chilometri – e lungo la Via Francisca del Lucomagno, antico cammino longobardo che nella sua parte italiana collega Lavena Ponte Tresa e il lago Ceresio a Pavia.

Incontri inaspettati, storie mai raccontate, fatiche e meraviglie vi aspettano nel racconto di domenica 16 ottobre. A questo momento seguirà alle ore 10:30 la premiazione ad Asvis per essere riuscita a contribuire in modo rilevante a promuovere un’economia ambientale sostenibile, e alle 11:00 al Parco Ferrini un incontro a tu per tu con Francesco Lanzino e le sue due mule. Il registra del documentario Woodvivors e le sue fedeli compagne racconteranno dei 2500 km percorsi lungo il Sentiero Italia Cai alla scoperta del mondo dei pastori, braccianti e vecchi artigiani, dall’Isola di Pantelleria a Torino.