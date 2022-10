Il Varese si prepara per l’Arconatese. Coppa Italia a Ognissanti

La vittoria in casa del Desenzano ha dato nuove energie al Città di Varese che al centro sportivo delle Bustecche si prepara per una settimana decisamente intensa, dalla quale però ci si aspettano risposte positive.

Il primo impegno in calendario sarà la nona giornata di campionato sabato 29 ottobre (ore 15.00) quando al “Franco Ossola” arriverà l’Arconatese, squadra tosta che veleggia nei piani alti della classifica, ma che arriva da due sconfitte di fila.

Mister Luciano De Paola, che domenica non era in panchina per colpa del mal di schiena, ha ripreso a seguire la squadra in prima persona e non perde l’occasione per spronare i suoi a dare il meglio anche in allenamento. La preparazione prosegue portando avanti il 4-3-3 nel quale si calerà senza problemi il nuovo arrivo, il classe 2003 Valerio Pinto (leggi qui), che da ieri è ufficialmente un giocatore biancorosso.

Rientrato dopo la febbre bomber Carlo Ferrario e riaccolto anche in campo Francesco Gazo, da questa settimana è stabilmente in gruppo anche Gianluca Piccoli, un altro elemento fondamentale per la squadra. Momentaneamente ai box Gabriele Premoli per un problemino alla caviglia, che però dovrebbe essere smaltito per il sabato di campionato.

Il club ha intanto aperto la prevendita dei biglietti:

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di venerdì 28 ottobre attraverso la piattaforma Diyticket.it (qui il link), mentre sabato sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:30, con l’ingresso al pubblico previsto per le 14:00.

PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti). Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.

L’impegno successivo sarà per la Coppa Italia, con il ritorno a meno di un mese da quel pesante 4-1 al Varesina Stadium. La gara contro le fenici, inizialmente prevista per mercoledì 2 novembre, è stata anticipata – come anticipato – a martedì 1 novembre, sfruttando così la festività di Ognissanti; un gradito omaggio ai sostenitori rossoblu e biancorossi.