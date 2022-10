Whatsapp di nuovo in down

Whatsapp in down da questa mattina alle 9. Il disagio è stato segnalato da più parti d’Italia già a partire dalle 8.30. Al momento non è chiaro cosa stia succedendo.

Il servizio di messaggistica sembra essere offline anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.