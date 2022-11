In 200 a Luvinate alla scoperta del valore del riuso e del riciclo

Laboratori per il riciclo dei giochi, esperti per aggiustare bici e computer; team per il rinnovo di vestiti, cucina di manicaretti con avanzi di cibo. Una vera officina a cielo aperto questa mattina, sabato 26 novembre, a Luvinate, su iniziativa della scuola primaria “Pedotti” in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Tantissima la partecipazione di bambini e famiglie, con quasi 200 persone che hanno animato in modo itinerante i vari stand e laborAtori.

Una scelta didattica ed educativa per l’ambiente che la scuola di Luvinate ha intrapreso da anni, con la certificazione green school da oltre 13 anni.

Ad arricchire la giornata, animata da insegnanti e genitori, la presenza di oltre 10 volontari di Protezione Civile con attività educative su “io non rischio” e le principali misure di prevenzione e sicurezza in caso di allarmi meteo.

Inoltre, è stato inaugurato con un grande gioco dell’oca il primo impianto per la ricarica elettrica di auto, avviato dal Comune e gestito da Acinque.