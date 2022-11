A Castellanza le finali dei campionati assoluti maschili e femminili di distensione su panca

Per il secondo anno consecutivo, la palestra Leonardo da Vinci di Castellanza ha ospitato i campionati italiani assoluti di distensione su panca maschili e femminili, a cura della Federazione Nazionale di Pesistica FIPE. Presenti alle competizioni, che hanno visto coinvolti 57 atleti maschili e 54 atlete femminili, il presidente del Comitato Regionale Ilaria Beltrami, il consigliere federale Claudio Toninel, il consigliere nazionale e attuale presidente della Castellanza Pesi, Gianni Podda, ed il consigliere regionale Tiziano Bortoluzzi, storico dirigente della società, che da oltre trent’anni è presente ed opera nel nostro territorio.

Nel corso della manifestazione il sindaco Mirella Cerini e il consigliere Luigi Croci hanno premiato i nuovi campioni italiani , 10 per la categoria uomini e 10 per la categoria donne, tra gli applausi del pubblico che ha partecipato numeroso, ad entrambe le giornate di gare: “La decisione di scegliere luoghi periferici come Castellanza rispetto a città più blasonate – ha commentato il consigliere allo sport Luigi Croci- non solo è la conferma che la nostra città è pronta ad accogliere eventi sportivi di questa rilevanza, ma anche che la stessa città può diventare l’opportunità e il motore per promuovere discipline sportive meno diffuse e conosciute”.

“Ringrazio – ha concluso il sindaco Mirella Cerini – sia la Federazione Nazionale FIPE per aver scelto la nostra città per un evento di carattere nazionale, sia la “nostra” Castellanza Pesi che, grazie all’interessamento del suo presidente Gianni Podda, e alla collaborazione di tutti gli operatori coinvolti , ha permesso di riportare per la seconda volta consecutiva l’evento a Castellanza, sempre all’insegna di una eccellente organizzazione e alto senso sportivo”.