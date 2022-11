Al Miv di Varese una serata nel nome di Gigi Riva

Il 7 novembre Gigi Riva ha compiuto 78 anni e per l’occasione, a Cagliari, c’è stata la prima di “Nel Nostro cielo un Rombo di Tuono”, il film diretto da Riccardo Milani sulla vita del calciatore nato a Leggiuno.

Al Multisala Impero di Varese, in occasione della prima proiezione varesina, ci sarà un vero e proprio evento presentato da Claudio Ferretti, che vedrà anche in sala anche gli amici d’infanzia leggiunesi, oltre agli ex calciatori Vito De Lorentiis, Gabriele Andena, Ernestino Ramella, Silvio Papini, Chicco Prato e Ambrogio Borghi.

Durante la serata ci sarà un collegamento con la casa di Cagliari, dalla quale interverrà il figlio.