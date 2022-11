Alberi e Diritti dell’Infanzia, a Marnate si pensa al futuro

Un momento di incontro e riflessione che ha visto uniti I bambini delle scuole e l’Amministrazione comunale. L’occasione, due ricorrenze molto sentite, su cui i giovani sono stati invitati a riflettere: la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la Festa degli Alberi.

Questo il discorso tenuto dal sindaco Elisabetta Galli, nella giornata di ieri, Lunedi 21 novembre 2022.

Sappiamo che per garantire serenità e felicità ai bambini il gioco è un elemento molto importante. Ecco perchè, nel realizzare una nuova copertura all’area che era ormai scolturata abbiamo voluto realizzare inviti per il gioco .

I diritti dei bambini e ragazzi non sono scontati: ci sono ancora bambini che non hanno la possibilità di andare a scuola come voi .

Oggi ci troviamo per un momento di festa celebrando due momenti di grande rilievo internazionale: la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza , che ricorreva ieri 20 novembre , fatta dai bambini e per i bambini, i quali ancora oggi, nonostante le buone intenzioni, vedono negati i loro diritti ad assistenza sanitaria, nutrizione, istruzione e protezione adeguati.

Oggi si festeggia anche la giornata mondiale dell’albero. Dobbiamo ricordare sempre che gli alberi sono vita per il mondo e oggi come mai sono di importanza fondamentale per la lotta contro i cambiamenti climatici. Anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo dare il nostro contributo e abbiamo da poco sottoscritto una convenzione con una scuola che forma soggetti propria con lo specifico indirizzo ambientale, perchè negli interventi di riqualificazione degli spazi verdi del nostro paese ci possano dare un supporto tecnico per poter attuare scelte consapevoli e adeguate alle esigenze del’ambiente.