Ambiente, sociale, cultura e turismo: ecco come sarà rilanciato il Chiostro di Voltorre

Si delinea il futuro del Chiostro di Voltorre. Sabato scorso sono state aperte le buste relative al bando emesso dal Comune di Gavirate aperto ad associazioni di diversi settori. Sono state 5 le proposte avanzate, dichiarate tutte ammissibili.

LA PROPOSTA AMBIENTALE

Nel settore ambientale è stata ammessa la proposta del’Associazione “Altrementi” che propone la valorizzazione del Chiostro come “Polo Provinciale del fare sostenibile” attraverso varie attività quali: laboratori creativi sulla sostenibilità ambientale, attività creative di socializzazione, corso di formazione per animatori in R.S.A. su riuso creativo, corso di formazione per educatori/insegnanti sull’utilizzo di materiali non convenzionali come risorsa per la promozione della creatività per asili nido, scuole d’infanzia e primaria, apertura del chiostro alle famiglie, emporio degli scarti, Remida Day ed evento in collaborazione con Progetto Green School:

L’associazione si propone di contribuire ai costi di manutenzione del luogo.

LA PROPOSTA SOCIALE

In ambito sociale è stata scelta la proposta presentata da “Progetto Rughe” O.d.v. in qualità di capofila di una rete che coinvolge anche: Atletica Gavirate, Parteno A.P.S. Manimaestre- Varese, Sarisc- Gavirate . Il progetto presentato, dal titolo “Voltorre, il Borgo Ri-Generativo” ha l’obiettivo di creare contesti multigenerazionali in cui diverse generazioni sono in grado di comunicare e condividere opportunità e necessità, al fine di includere le parti della popolazione più svantaggiate perché fragili, come ad esempio anziani e giovani. Le azioni previste coinvolgono sia il Chiostro di Voltorre che alcuni ambienti limitrofi come Piazza Chiostro e Bocciodromo di Voltorre, gestito dall’Associazione Sarisc.

Gli appuntamenti da programmare vanno da una mostra di artigianato locale e vecchi mestieri “Artigiani in borgo,” che oltre alla mostra prevede concerti e cori, serate culturali, e poi visite guidate al Chiostro , l’incontro “In Viaggio con l’Alzheimer Fest 2023”, una mostra e rievocazione storica su MedioEvo “Ora et labora” e, ancora, conferenze, formazione e workshop sul tema della Dementia Friendly Community, Active Ageing, ecc., attività ludico-ricreative per la comunità, laboratori di attività tipiche degli Ets, spazi di coworking per startup impegnate nell’innovazione sociale, spazi espositivi e sSìpazi per informazioni turistiche che potrebbero venire garantite per 9 fine settimana nell’arco dell’anno.

LA PROPOSTA TURISTICA

All’Associazione “Pro Gavirate” va assegnato il bando relativo allo “Sviluppo turistico del territorio”. In particolare, si organizzerà l’esposizione di Presepi nel Dicembre 2023 attraverso le il coinvolgimento per la realizzazione di presepi di scuole materne e primarie e la ricerca di realtà, persone fisiche in grado di realizzare presepi da inserire nell’esposizione , oltre alla rRichiesta ad associazioni anche extraterritoriali per la fornitura e esposizione di presepi di elevato valore artistico. La Pro Gavirate dichiara la disponibilità a tenere aperto il chiostro per 5 fine settimana.

LA PROPOSTA CULTURALE

Per il capitolo “cultura” sono state scelte l’Associazione “CCS” O.D.V., con un progetto di valorizzare attraverso una mostra di stampe storiche a tema ricavabile dall’Archivio di Sergio Trippini , visite guidate con cadenza mensile per 12 fine settimana nell’arco dell’anno, un progetto grafico per la cartografia museale e la segnaletica esterna e interna e la presentazione pubblica del “Segreto di Lanfranco”, un progetto sull’origine medievale del Chiostro .

L’intenzione evidenziata dall’associazione è anche quella di realizzare, nel lungo periodo, opuscoli divulgativi sul chiostro, sulla torre campanaria, sulla corte rurale, la costituzione di un Centro della Storia e Cultura delle genti del Lago di Varese , quella di un Piccolo Museo Storico della Pesca sul Lago di Varese e di un Piccolo Museo Storico della Civiltà Contadina locale.



Sempre nel settore Cultura ammessa anche la proposta dell’Associazione “Sinopia”, capofila di una rete che coinvolge anche le seguenti associazioni: Los Burritos a.p.s, Progetto Zattera, Rotte Contrarie.

Il progetto presentato denominato “Altre Dimesioni- Il Chiostro come luogo dove vive l’arte” ha l’obiettivo di coinvolgere in un evento culturale ragazzi e fasce della popolazione solitamente escluse o non interessate agli eventi di arte e cultura, per trasmettere il valore della tutela e valorizzazione dei beni artistici e culturali, per coinvolgere i visitatori in modo partecipe agli eventi. Per cogliere l’obiettivo, viene proposta una serie di esposizioni di arti visive, con particolare riferimento a pittura, disegno, grafica, incisione, illustrazione, arte digitale, videoarte, fotografia, scultura, architettura , l’evento Milibro per la costruzione di un libro d’artista con successiva esposizione e una mostra di microeditoria, l’evento Huma Space- Immaginando l’Abitare che si propone di coinvolgere la cittadinanza con iniziative che abbiano a tema il rapporto tra le persone e lo spazio abitativo.

Il primo passo per far rinascere il Chiostro è stato compiuto. Ora si parte con la programmazione degli eventi.