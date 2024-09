I vertici della Ilma Plastica dal Sindaco di Gavirate: “Auspico una decisione del tribunale in tempi brevi”

Il sindaco di Gavirate Massimo Parola con il vice Roberto Zocchi e l’assessore al bilancio Orlandi hanno incontrato Stefano Caraffini e Giancarlo Grinza i rappresentanti aziendali della Ilma Plastica, ditta di Oltrona in crisi dove i lavoratori hanno manifestato la scorsa settimana.

Parola ha parlato con l’azienda dopo aver sentito le richieste dei rappresentanti sindacali:

Da parte sua, la proprietà ha assicurato che attuerà tutte le possibili soluzioni al fine di garantire una continuità operativa a garanzia dell’occupazione.

Si attende che il Tribunale, dove è stata depositata lo scorso 26 agosto la documentazione necessaria, si esprima circa la possibilità di un “esercizio provvisorio” che permetterebbe di valutare gli eventuali presupposti per la Cassa Integrazione Straordinaria e mantenere attive il più possibili le linee produttive.

«L’Amministrazione auspica che in tempi brevi il Tribunale si esprima per poter attivare l’Esercizio Provvisorio richiesto e che vi siano i presupposti per accedere alle forme di protezione previste per i dipendenti dagli ammortizzatori sociali» ha commentato Parola.