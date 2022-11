Astuti contro Fontana: “Lancia la campagna elettorale con i soldi del contribuente”

“Davvero il presidente Fontana intende fare organizzare alla Regione il lancio della sua campagna elettorale? L’evento del 28 novembre all’Hangar Bicocca con cui il presidente e la sua giunta intendono illustrare la propria idea di Lombardia dei prossimi anni, per come è stato presentato, è chiaramente un evento di parte, una passerella non tanto del presidente della Regione quanto del candidato a quella carica dal prossimo febbraio al 2028. Perché un tale evento, in cui Fontana e i suoi assessori parleranno di un futuro che non è in mano loro, ma degli elettori, dovrebbe essere finanziato con i soldi dei contribuenti lombardi? È una scorrettezza evidente, un cattivo inizio della campagna elettorale da parte della destra. Certamente chiederemo di conoscere il costo di questa operazione e poi faremo le nostre valutazioni.” Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.