Brucia una villetta a Somma Lombardo, vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco sono impegnati, dal primissimo pomeriggio, per un incendio in via Isaia Bianco a Somma Lombardo, dietro la ferrovia (foto d’archivio).

Si tratta di un incendio nel piano mansardato di un edificio su tre piani. Per questo il comando di Varese dei vigili del fuoco ha fatto intervenire ben tre mezzi: una squadra dal distaccamento di Somma, un’autobotte da Busto Arsizio e infine un’autoscala arrivata da Varese.

Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino a metà pomeriggio, non si segnalano rischi o feriti tra i residenti.