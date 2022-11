Calcio, Serie C: Pro Patria – Juventus Next Gen in diretta

Sabato 19 novembre, ore 14:30, a Busto Arsizio i tigrotti della Pro Patria e le giovani zebre della Juventus Next Gen incrociano i tacchetti per la quattordicesima di campionato. Bianconeri avanti in classifica di un punto dopo una serie di risultati utili consecutivi, ma lo Speroni non è terra di conquistata.

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).