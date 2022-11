Ciclista investito sulla strada tra Crenna e Besnate

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito dopo esser stato investito sulla strada che collega il rione Crenna di Gallarate a Besnate.

L’incidente è avvenuto alle 17.45 in via Monte San Martino, a ridosso della rotonda con via Assisi: l’impatto è stato violento e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica in “codice rosso”.

Secondo una prima valutazione il giovane è ferito ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate per i necessari rilievi. Disagi al traffico sulla strada che è, a quell’ora, piuttosto trafficata.

La via Monte San Martino è una strada teatro di diversi incidenti, anche mortali, che hanno coinvolto ciclisti e pedoni (pur dotata di ciclopedonale su un lato, la strada ha molte intersezioni). Dopo l’ultimo incidente mortale era stato installato un semaforo pedonale all’altezza del cimitero di Crenna.