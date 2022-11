Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: RICORDATEVI CHE…

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Comodi, comodi…

Vogliamo fare una considerazione: ricordate i che “Forse” lo sarete anche voi…

Ve lo ripetiamo: ricordatevi che “Forse” lo sarete anche voi…

A noi due non è stato concesso, ma il punto non è tanto se lo sarete, la questione è che se lo sarete, come vorreste essere trattati?

Voi oggi camminate più veloce, ma loro conoscono la strada.

Voi oggi vedete bene, ma loro guardano lontano.

Voi oggi siete giovani belli, ma loro sono opere d’arte.

Voi oggi create il futuro, ma loro vi hanno dato esperienza e competenze per realizzarlo.

Voi siete nel viaggio della vita, ma loro sono la risorsa più importante nel vostro pellegrinare.

Splendide persone, non fate degli anziani uno scarto.

Abbandonati, ingannati, offesi, invisibili.

Vi piacerebbe divenire uno scarto della società?

Vorreste essere trattati così!?

La vecchiaia arriva per tutti!

Trattate gli anziani come la più preziosa risorsa delle vostre vite. Rappresentano la saggezza per raggiungere i vostri sogni.

Ci vuole Amore, rispetto, compassione!

Abbracciate coloro che hanno creato con infiniti sacrifici e rinunce le nostre vite, il nostro mondo i nostri desideri.

Da oggi quando incrociate lo sguardo di un anziano sorridete, salutatelo e con sincera attenzione fategli capire che è l’ingrediente magico delle vostre vite…

Non è così che anche voi vorreste essere trattati?

Luca&Simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare……Centrifugando!